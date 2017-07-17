Главный военно-морской парад в Петербурге сделает бесплатным участок ЗСД

Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM В связи с подготовкой и проведением в Санкт-Петербурге главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ на ряде городских улиц будет ограничено движение транспорта. Кроме того, будет изменен график разводки нескольких мостов. При этом на ЗСД автомобилистов ждет приятный сюрприз. Об этом сегодня, 17 июля рассказали журналистам представители Смольного, штаба ВМФ и Западного военного округа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Движение по Благовещенскому, Дворцовому, Литейному и Троицкому мостах будет прекращено в ночь с 18 на 19 и с 21 на 22 июля ( 04:45—06:20 ), утром 23 июля ( 09:25—11:50 ), 28 июля ( 09:25—13:20 ) и 30 июля ( 09:25—11:50 ). 28 и 30 июля также может быть ограничено движение на прилегающих к этим мостам улицам и набережным.

19 июля Благовещенский и Дворцовый мосты не будут сводиться в середине ночи. Также на дни репетиций парада изменятся маршруты некоторых видов общественного транспорта в центр города. На тот же период будут скорректированы маршруты речного транспорта, без выхода его в акваторию Невы.

Во время репетиций парада и самого парада 30 июля станет бесплатным проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД), что позволит петербуржцам и гостям города без проблем попасть на Васильевский остров при разведенных мостах.

График изменений является предварительным, в него могут быть внесены поправки, сообщили также представители городских властей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кронштадте также активно идет подготовка к проведению Главного Военно-морского парада. Он впервые пройдет сразу и в акватории Петербурга, и в городе военных моряков, где находится Ленинградская военно-морская база Балтийского флота.

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