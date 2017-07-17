Минздрав напомнил о праве регионов на запрет продажи алкоголя

Москва, , 12:11 — REGNUM Минздрав РФ наряду с другими инициативами рассматривает возможность запрета на продажу спиртного в выходные дни, сообщает 17 июля пресс-служба ведомства.

Такое предложение среди прочих обсуждает экспертное сообщество в рамках подготовки стратегии. Речь идет о дополнительных мерах «по ограничению мест и времени продажи алкогольных напитков».

«Каких-либо решений по данному вопросу министерством не принималось», — заявили в министерстве

Уточняется также, что у регионов есть полномочия на введение таких мер. Могут быть ограничены время, условия и места розничной продажи алкогольной продукции — вплоть до полного запрета на продажу.

Ранее о том, что эксперты обсуждают запрет на продажу алкоголя в выходные дни в рамках Стратегии формирования здорового образа жизни населения, сообщала газета «Известия».

Отмечалось, что реализация этой меры планировалась после согласования на межведомственном уровне.