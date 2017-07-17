Крымчане перестают платить коллекторам по долгам

Симферополь, , 12:13 — REGNUM Крымчане, задолжавшие деньги украинским банкам, уже отказываются платить коллекторам, несмотря на то, что законопроект о погашении задолженности заёмщиков в Крыму и Севастополе ещё не принят. Об этом 17 июля сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на ряд представителей работающих в Крыму коллекторских агентств.

«Мы покупали долги у украинских банков, потому что взыскание таких долгов было предусмотрено законом, а теперь выходит, что взыскивать будет просто нечего», — цитирует руководителя одного из агентств «КоммерсантЪ».

Согласно одобренному 14 июля во втором чтении законопроекту о погашении задолженности заёмщиков в Крыму и Севастополе, определение конкретных правил, которые будут определять ситуацию с заемщиками, передадут на уровень этих регионов. При этом, указывает газета, в Крыму уже готовят региональный проект, согласно которому долг или часть долга до 5 млн рублей подлежит безусловному списанию.

Между тем, компании, которые приобретали долги крымчан перед украинскими банками, ориентированы в первую очередь на розничных клиентов именно с долгами до 5 млн рублей. Таким образом, амнистию от украинских кредитов получит подавляющее большинство граждан Крыма и индивидуальных предпринимателей.

При этом должники с долгами свыше 5 млн рублей тоже имеют шанс избавиться от части или даже целого долга: сейчас рассматривается вариант предоставления льготных условий погашения также и для этой группы заёмщиков. Так, при внесении 5% от задолженности могут списывать 20% всей суммы, а при уплате 20% — даже весь долг.

Напомним, что 14 июля Госдума во втором чтении одобрила законопроект «Об уточнении правил погашения задолженности заёмщиков, проживающих в республике Крым и Севастополе, перед украинскими банками».

Согласно положениям законопроекта заёмщик может обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), и фонд все взаимоотношения с коллектором возьмёт на себя. При этом ФЗВ имеет право принимать решения о реструктуризации и даже полном списании долга.

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До воссоединения Крыма с РФ на полуострове действовали около 180 банков и порядка 1000 отделений. Вклады местного населения составляли около 20 млрд гривен или 62 млрд рублей по курсу на начало мая 2014 года.

В конце 2016 года российские компании приобрели у 3 украинских банков долги крымчан на 1 млрд рублей. По данным Общественной палаты РК, долги 98% крымчан сегодня не превышают 5 млн рублей.