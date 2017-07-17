В Челябинске призывники массово берут больничные

Челябинск, , 12:05 — REGNUM В Челябинске 50 призывников 2017 года не были отправлены в армию. Об этом речь шла сегодня, 17 июля, на аппаратном совещании в администрации города.

В основном проблемы возникли на территории Калининского и Курчатовского районов. Несколько человек внезапно заболели перед отправкой в войска. Сейчас чиновники проверяют каждый конкретный случай.

По предварительным данным, проблемы возникли из-за кадровых перестановок в военкоматах. Призывники, которых не удалось отправить в армию летом, поедут в войска осенью.

Отметим, несмотря на ситуацию в двух районах Челябинска, план по призыву по городу и по региону в целом выполнен. В войска отправлены около 3500 человек.