В Ярославской области приставы забрали ребенка из семьи

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:04 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области районный суд принял решение забрать десятилетнего мальчика из семьи опекуна и передать его матери, которая ранее была лишена родительских прав. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ребенок родился в сентябре 2006 года, а в августе 2007-го попал в магаданскую областную детскую больницу в связи с угрозой жизни. Его мама Ольга уклонялась от воспитания ребенка, а место нахождения отца было неизвестно. Из больницы мальчика передали в детский дом, а оттуда через месяц малыша передали на воспитание его родной бабушке. Маму Сусуманский районный суд Магаданской области лишил родительских прав в ноябре 2009 года.

В январе 2011-го бабушка ребенка умерла, а опеку над ребенком взял его дядя — Юрий Кожухов с супругой, который увез малыша в деревню Осурово Переславского района Ярославской области. Через год семья Кожуховых распалась, и Юрий остался один с тремя детьми. В декабре 2016 года мать ребенка Ольга погасила задолженность по алиментам и подала заявление в местные органы опеки с просьбой восстановить ее в родительских правах, но отдел опеки и попечительства департамента образования мэрии Магадана отказал ей снова. На следующий день после отказа магаданских органов опеки в Переславле состоялось первое заседание суда, где женщина требовала вернуть ей родительские права и передать ей ребенка на воспитание. Через месяц переславский суд принял решение восстановить женщину в родительских правах и передать ей ребенка. Переславский суд не остановил отказ магаданских органов опеки.

Юрий Кожухов попытался в районном суде получить отсрочку, чтобы мама смогла наладить контакт с мальчиком, но это не помогло. Судебные приставы пришли и забрали ребенка, передав его даже не маме, а доверенному лицу, которое и увезло ребенка в Магадан.

«Мы слишком поздно узнали про эту ситуацию и не смогли оперативно вмешаться. Но сейчас будем следить за ней и делать все возможное, чтобы соблюсти интересы ребенка», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Сейчас сформирован пул из правозащитников, которые будут защищать интересы ребенка. Они очень сомневаются в законности действий приставов.

«Судебные приставы действовали по схеме передачи имущества. У одного изъяли, новому передали. Но они не учли специфику ситуации, где должны соблюдаться интересы ребенка. Как можно было отдать мальчика даже не маме, которая уехала по неотложным делам в Магадан, а чужому мужчине, пусть и по доверенности?! Причем удивительно, что магаданские органы опеки, которые лучше знают семью матери, отказали ей в восстановлении родительских прав, а переславский суд принял противоположное решение», — сказала корреспонденту ИА REGNUM правозащитник Ольга Роднова.

Правозащитники считают, что власти перепутали процедуру изъятия, когда жизни ребенка угрожает опасность, и процедуру передачи. Органы опеки должны были составить алгоритм передачи ребенка, включающий в себя план общения ребенка с новой семьей, чтобы они смогли познакомиться друг с другом. Только после этого ребенка можно передать в новую семью.

Бывший опекун ребенка рассказывает, что когда приехали приставы, то мальчик забился в угол и плакал, однако судебные приставы все равно увели мальчика. Юрий Кожухов собирает документы для обращения в Верховный суд.