Аэропорт Симферополя: столкновения самолёта с птицами не было

Симферополь, , 11:59 — REGNUM Информация о якобы имевшем место столкновении с птицами в процессе руления к месту стоянки в аэропорту «Симферополь» самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» не соответствует действительности. Такое заявление сделали в пресс-службе аэропорта крымской столицы 17 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснили в международной воздушной гавани, после прибытия самолёта, выполнявшего рейс U6−537 по маршруту Кемерово — Симферополь, на место стоянки 16 июля техники аэропорта провели стандартную процедуру послеполётного осмотра воздушного судна. Специалисты обнаружили повреждение фюзеляжа самолёта, о чём сразу же сообщили экипажу воздушного судна.

Осмотр маршрута руления самолёта также не выявил следов птиц.

В пресс-службе аэропорта отметили, что экипаж самолёта в процессе руления от точки касания до стоянки не сообщал диспетчерам аэропорта об инциденте столкновения с птицами.

«Возможно, повреждения фюзеляжа самолета могли быть получены в одном из предыдущих аэропортов, куда совершались полеты на данном воздушном судне», — предположили в аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся со стаей птиц в аэропорту Симферополя 16 июля. О пострадавших не сообщалось. В результате авиапроисшествия у воздушного судна оказался поврежден носовой обтекатель. В результате рейс в Екатеринбург был задержан почти на 12 часов. Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута.

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