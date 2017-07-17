Транспортно-пересадочные узлы Москвы: чиновники надеются на инвесторов

Москва, , 12:55 — REGNUM Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве ведётся за счёт собственных средств ответственных операторов с использованием частных инвестиций, заявил на панельной дискуссии «Транспортно-пересадочные узлы: успешные многофункциональные разработки и основные инвестиции в устойчивую городскую мобильность» представитель Департамента городского имущества (ДГИ). Об этом 17 июля сообщает портал ведомства.

«В том числе проводятся аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков для размещения ТПУ и прилегающих объектов инфраструктуры», — добавили в ведомстве.

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В ДГИ также отметили, что в проекты в целях привлечения инвесторов интегрирована коммерческая составляющая. И даже при том, что модели проектов ТПУ и их реализации могут отличаться, для всех них предусмотрен единый ключевой подход. После завершения строительства технологическая составляющая передаётся в собственность города.

Кроме того, по заявлениям чиновников, московские власти наблюдают значительный интерес со стороны бизнес-сообщества к проектам создания комфортной транспортной инфраструктуры. И речь идёт не только о строительстве транспортных хабов, но и о благоустройстве прилегающих территорий, в том числе размещении коммерческой недвижимости с сопутствующей инфраструктурой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, простые москвичи и муниципальные депутаты смотрят на эти проекты прямо противоположенным образом. В частности за проектом ТПУ «Авиамоторная» местные жители увидели лишь желание властей и бизнеса построить необеспеченный социальной инфраструктурой комплекс апартаментов. Об этом от лица граждан заявила муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева. По словам которой, главная претензия заключается в том, что: «проект не соответствует градостроительному кодексу РФ, где в 25 пункте статьи 1 дается точная характеристика того, что должен представлять из себя ТПУ, а именно: «Транспортно-пересадочный узел — комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой».

Подробности читайте здесь: За проектом ТПУ «Авиамоторная» маскируется желание построить апартаменты

Аналогичная ситуация складывается и на другом конце Москвы в районе Тропарево-Никулино, жители которого убеждены, что ТПУ «Тропарево» не что иное как точечная застройка. «Под видом ТПУ у метро «Тропарёво» в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории (ООПТ «Ландшафтный заказник Тропарёвский) хотят возвести апартаменты (40 000 кв. м), торговый центр (6200 кв.м.) и ТПУ: зал ожидания и диспетчерская (1800 кв. м — всего 4% от проекта!). Внятного ответа, зачем для общественного транспорта, который ходит через «Тропарёво» транзитом от метро «Юго-Западная» к метро «Тёплый стан», нужен зал ожидания (размером с 20 трёхкомнатных квартир!) — жители так и не получили. А строительство коммерческой компоненты ТПУ создает на территории дополнительные точки притяжения, что неизбежно приведет к росту нагрузки на улично-дорожную сеть и парковочное пространство и только ухудшит транспортную и экологическую ситуацию в данном районе», — утверждают разгневанные жители района.

Подробности читайте здесь: ТПУ «Тропарево» местные жители считают точечной застройкой