Путин присвоил звание Героя России летчику Сергею Рыбникову

Москва, , 11:36 — REGNUM Летчику Сергею Рыбникову, погибшему при испытании самолета МиГ-29 в 2014 году, посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Рыбникову Сергею Викторовичу — лётчику-испытателю лётно-испытательного отряда акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», город Москва (посмертно)», — говорится в документе.

Также этим указом за мужество и профессионализм во время полета на МКС награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней космонавты Юрий Маленченко, Сергей Волков и Михаил Корниенко.

Учебно-боевой истребитель МиГ-29 потерпел крушение 4 декабря 2014 года, спустя два дня пилот Сергей Рыбников скончался в реанимации. Инцидент произошел в ходе плановых испытаний в населённом пункте Чемодурово (Воскресенский район Московской области).