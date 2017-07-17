Пользователи китайских соцсетей больше не могут шутить про Си и Вини-Пуха

Пекин, , 11:25 — REGNUM Все изображения и анимации диснеевского воплощения главного героя повести Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все» были удалены из китайской социальной сети WeChat платформы Sina Weibo, а само имя медвежонка в его китайском варианте запрещено использовать в публикациях и сообщениях. Информацию об этом 16 июля распространила Financial Times.

Официального объяснения со стороны властей Китая или владельцев соцсети пока получено не было, однако было предположено, что внезапная цензура связана с получившим широкое распространение в интернете сравнением известного медвежонка с главой Китая

Сообщается, что запрет связан с предстоящим осенью 2017 года очередным Съездом Коммунистической партии Китая, к которому власти страны относятся предельно серьезно.

По словам специалиста по СМИ, профессора Пекинского университета иностранных исследований Кьяо Му, известны случае задержаний авторов сообщений о сходстве главы государства и Винни-Пуха.

«Я думаю, что проблема Винни является частью этой тенденции», — заявил он.

Как сообщают пользователи социальной сети Weibo, неудачей заканчиваются попытки публикации любого материала, содержащего китайские иероглифы имени медвежонка. Система поддержки в ответ на подобные действия сообщает о наличии «запрещенного контента».

Напомним, сравнения Си Дзиньпина и Винни-Пуха распространились в китайских и мировых социальных медиа в 2013 году после визита в Китай президента США Барака Обамы. Фотография более высокого американского лидера, идущего рядом с главой Китая, сравнивалась со стопкадром известного диснеевского мультфильма, на котором в тех же позах, что и лидеры двух стран, шествуют Винни-Пух и его друг Тигра.