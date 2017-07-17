КНР готовится к удару тайфуна Талас: введен повышенный уровень опасности

Пекин, , 11:20 — REGNUM Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о введении повышенного «синего» уровня общественной опасности из-за приближения тропического урана Талас. Проливной дождь и ураганный ветер обрушились на островную провинцию Хайнань, а также прибрежные провинции Гуандун и Гуанси.

По данным метеорологического бюро, скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 23 м/с. Основой удар стихии обрушится на побережье Вьетнама, Талас «зацепит» китайскую территорию лишь по касательной, пишет «Наньцзао жибао».

Синоптики прогнозируют постепенное ослабление ветра по мере приближения к суше. Четвертый в этом году тайфун сопровождается осадками до 140 мм. Все суда, которые находились в море, немедленно вернулись в порты. Паромное сообщение приостановлено.

Власти прибрежных провинций уже проинформированы о возможных разрушительных последствиях Таласа. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти китайской провинции Цзилинь продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный региону сильнейшими ливнями и вызванными ними наводнениями. В результате разгула стихии на территории провинции погибли 18 человек, еще 18 местных жителей числятся пропавшими без вести.

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