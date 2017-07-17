163 семьи на 62 участка: бесплатная земля для многодетных Татарии

Казань, , 11:12 — REGNUM

Реестр многодетных семей, претендующих на бесплатную землю в Татарии, пополняется быстрее, чем решается вопрос для уже стоящих в очереди. За две недели июля 2017 года в реестре стало больше на 163 многодетные семьи, пополнив его до 41 813 заявителей. А выделено за этот период было только 62 участка. К середине июля 2017 года вопрос с участками закрыт для 27 736 семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минземимущества РТ.

Для закрытия земельных обязательств администраций перед многодетными семьями региона необходимо изыскать ещё 14 077 участков. По информации специалистов Управления земельных ресурсов ведомства, к 12 июля 2017 года всего на кадастровый учёт было поставлено 32 922 земельных участка. Из них за две недели июля 1 203 участка.

Таким образом, до полного закрытия реестра в связи с исполнением обязательств при июльском темпе обеспечения пройдёт 113,5 месяца, или же почти 9,5 года. Но это в случае, если список претендентов не будет больше пополняться.

Сложнее всего ситуация обстоит в Казани и Набережных Челнах. В столице республики проблема для части заявителей будет снята в ближайшее время. Здесь за первую половину июля было поставлено на учёт 1 188 участков. Их планируют выделить многодетным семьям города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за июнь в Татарии в список претендентов на бесплатную землю включили ещё 682 многодетные семьи. Участки за этот месяц в республике были выделены 211 семьям. К концу июня 2017 года в реестр включены 41 813 заявителей, а выделены 27 674 участка.

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Напомним, перед прямой линией с президентом РФ многодетные семьи Казани обратились с видеообращением. В нём они пожаловались на то, что в столице республики исполнение законов о выделении бесплатных земель задерживается и попросили ускорить процесс.

Председатель общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артём Кузнецов отметил актуальность проблемы для Казани и Набережных Челнов. Он также уточнил, что в столице республики в последние три года очередь почти не двигается. Власти объясняют это нехваткой земли и долгим сроком оформления участков.

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Напомним, выделение земельных участков для многодетных семей происходит во исполнение так называемых «майских указов» президента Владимира Путина. При реализации комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, предусмотрен обязательный учет критерия нуждаемости в улучшении жилищных условий. Регионам предоставлена возможность выбора различных подходов к решению вопросов улучшения жилищных условий многодетных семей — в зависимости от их числа, бюджетной обеспеченности субъекта, наличия земельных участков и других обстоятельств.