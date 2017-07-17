ФГУП «Охрана» Росгвардии включено в перечень стратегических предприятий

Москва, , 11:02 — REGNUM Росгвардия включена в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, об этом говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным 17 июля.

Документом в перечень включено федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Охрана» Росгвардии. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2016 году ФГУП «Охрана», созданное в 2005 году, было передано в распоряжение Росгвардии в связи с созданием Федеральной службы войск национальной гвардии.

ФГУП «Охрана» имеет 80 подразделений по всей России и обеспечивает безопасность сотен тысяч объектов.