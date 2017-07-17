К мощам Николая Чудотворца в Петербурге пришло уже около 100 тыс. человек

Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Количество верующих, пришедших поклониться мощам святителя Николая Чудотворца, выставленным в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга, за четыре дня превысило 95 тысяч человек. Об этом сообщил журналистам 17 июля наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.

Напомним, святыня, которую в равной степени почитают в западном и восточном христианстве, доступна для поклонения с 13 июля в Свято-Троицком соборе лавры ежедневно с 7 утра до 22 часов. Святые мощи будут открыты для верующих по 27 июля включительно. 28 июля ковчег с мощами св. Николая вернется в итальянский город Бари, где хранится уже много веков.

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Как сообщают организаторы паломничества, ожидание в основной очереди к святыне составляет от 3,5 часа утром до 30 минут вечером. Максимальное одновременное количество людей в очереди — до 10 тысяч человек.

В социальной очереди — для инвалидов, передвигающихся на костылях и в колясках, а также детей до двух лет с одним сопровождающим — время ожидания не превышает 30 минут. Помимо жителей Петербурга и Ленобласти, в Петербург на автобусах приезжают паломники из Эстонии и городов России.

В течение дня людям, пришедшим поклониться мощам святителя Николая Чудотворца, оказывают содействие волонтеры и дежурные священники. За прошедшие дни пребывания святыни в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре и на прилегающих территориях чрезвычайных происшествий и конфликтов не произошло.

Николай Чудотворец (Николай Мирликийский) — святой, живший в III—IV вв., почитается всеми христианскими конфессиями. В православной традиции считается покровителем путешественников, заключенных и сирот, в католической — покровителем детей. Святой Николай — один из самых почитаемых святых как на Западе, так и в России.

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