Из-за установки арок Крымского моста фарватер могут закрыть на трое суток

Симферополь, , 11:14 — REGNUM В результате установки арок Крымского моста движение судов по фарватеру могут закрыть на срок до трёх суток. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов, передаёт 17 июля инфоцентр «Крымский мост».

«Морская операция по перевозке и установке арок Крымского моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе. Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток», — заявил Соколов.

«Сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов», — добавил он.

Министр подчеркнул, что подготовка к операции по перевозке и монтажу арочных пролетов моста идет согласно графику — основные работы на фарватере запланированы до наступления осенних штормов во второй половине августа.

По его словам, установка арок Крымского моста пройдёт в специально отведенные дни — в это время пересекать пролив корабли смогут лишь с разрешения капитана морского порта Керчь.

«За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере, причем в течение одного временного «окна» ограничения не могут превышать 72 часов», — указали в инфоцентре.

Напомним, что строительство Крымского моста стартовало в начале 2016 года. Автомобильное движение по мосту планируется запустить в конце 2018 года, а железнодорожное — в конце 2019. В настоящее время строители уже начали укладывать на мосту асфальт.