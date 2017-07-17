Самый разыскиваемый серийный убийца предстанет перед судом в Китае

Пекин, , 10:50 — REGNUM Один из самых разыскиваемых серийных убийц в Китае предстанет перед судом до конца июля. Дело 52-летнего Гао Чэнюна будет рассмотрено в закрытом режиме в промежуточном народном суде китайского города Байинь.

Мужчина обвиняется в убийстве и изнасиловании 11 жителей провинции Ганьсу и Автономного района Внутренняя Монголия в период с 1988 по 2002 год. Как отметили в правоохранительных органах, самой младшей из жертв маньяка было всего восемь лет, пишет «Чжунго жибао».

Убийца был задержан 26 августа 2016 года в одном из магазинов г. Байинь, где он работал продавцом. Благодаря анализу ДНК сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность преступника, который в ходе допросов сознался в совершении всех преступлений.

Во время допроса Гао Чэнюн заявил, что у него не было особого мотива для совершения убийств. Напомним, жертвами маньяка становились девушки и женщины, одетые в красное. Преступник насиловал своих жертв, после чего перерезал им горло.

«Подсудимый в точности помнит все детали совершенных преступлений. По его словам, он не сожалеет о содеянном. Делом Гао Чэнюна займутся 10 лучших прокуроров провинции Ганьсу», — заявил журналистам замглавы прокуратуры Байина Ван Гунмин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, последние 15 лет Гао Чэнюн работал в продуктовом магазине в городском округе Байинь. Местные СМИ прозвали убийцу китайским Джеком-потрошителем, так как он выбирал в качестве своих жертв молодых женщин, одетых в красные платья, преследовал их до дома, где насиловал и убивал их, уродуя тела.

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