Гробы на трассе М-4 «Дон» и наказание митингующих: выходные в Геленджике

Геленджик, Краснодарский край, , 10:33 — REGNUM В Краснодарском крае несанкционированный митинг привёл к заторам на федеральной трассе М-4 «Дон». Акцию организовали жильцы незаконно построенного в Геленджике дома, который городская администрация приговорила к сносу.

По свидетельству очевидцев, протестующие, выступая против сноса своего дома, перекрыли гробами, символизирующими «жертвы дома», федеральную трассу Москва — Новороссийск. «Украсили» акцию и красные шарики, а также плакаты с просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину вернуть «законное жилье».

Проезд по трассе был заблокирован как минимум на 10 минут. Это привело к большой пробке, которая растянулась от села Кабардинка до Геленджика, пишет «Новая газета». Позже участники акции ещё полчаса стояли на пешеходном переходе и пропускали машины только по обочинам.

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Без внимания полиции акция не осталась. Прибывшие на место стражи порядка задержали нескольких протестующих.

«В отношении пятерых были возбуждены дела об административном правонарушении по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ — участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По информации правоохранительного ведомства, трое участников несанкционированного митинга уже наказаны. Суд обязал их выплатить штрафы в размере 10 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM. Остальным грозит аналогичное наказание.

Поясним, что протестную акцию устроили жильцы незаконно построенного в Геленджике дома, который подлежит сносу по решению администрации города. Речь идёт о здании по улице Красногвардейская, 79. 14-этажный дом несколько лет возводился без разрешения на федеральной земле, предназначенной под строительство лабораторного корпуса.

«Целевое назначение земельного участка под нашим домом лично сам мэр Геленджика своим постановлением перевёл под многоквартирную застройку. Застройщик выстроил 14-этажный дом, и администрация на протяжении нескольких лет не препятствовала данному строительству, как будто его не видела», — негодуют участники группы в соцсети, созданной для борьбы с беспредельной сложившейся ситуацией в городе-курорте.

Впоследствии застройщик по решению суда признал собственность на все 440 квартир и на законных основаниях продал жильё.

В 2012 году мэр Геленджика Виктор Хрестин перевёл территорию в категорию для строительства жилых домов, а спустя два года суд признал право собственности на квартиры за застройщиком. А уже в 2015 году судебная инстанция приняла решение о сносе возведенного дома. Затем Верховный суд России отменил решение, но Геленджикский городской суд и Краснодарский краевой суд снова постановили снести дом. На тот момент в доме были прописаны больше 60 человек.

Согласно данным, опубликованным на карте объектов строительства правительства Краснодарского края, в Геленджике на сегодня с нарушениями возводятся более 40 строений.

Добавим, что только в первом квартале 2017 года специалистами управления муниципального земельного контроля администрации Геленджика было вынесено 40 требований (предписаний) на приостановление строительства и устранение нарушений градостроительного и земельного законодательства. К административной ответственности было привлечено 43 физлица на общую сумму штрафов 75 тыс. рублей.

За отчётный период в судебные органы было подано 26 исковых заявлений, из которых 11 — о сносе самовольных построек, 15 — об освобождении самовольно занятых земельных участков. Кроме того, на исполнении у судебных приставов находятся 65 исполнительных производств по сносу самовольных построек (из них 38 многоквартирных домов, 18 объектов гостиничного типа, девять объектов коммерческого и иного назначения).

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