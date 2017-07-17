Спор по объекту Универсиады в Казани рассмотрят после экспертизы

Казань, , 10:12 — REGNUM Арбитражный суд Татарии отложил рассмотрение иска по обязанию отремонтировать один из бывших объектов Универсиады в Казани. До 1 августа планируется запросить экспертную документацию, после чего суд вернётся к рассмотрению иска спортивной академии, унаследовавшей имущество Универсиады, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

В рамках первого судебного заседания ответчики с иском не согласились и заявили ходатайство о проведении экспертизы по объекту. В деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований участвует министерство строительства, архитектуры жилищно-коммунального хозяйства республики. Суд обязал его предоставить экспертам все контракты по спорному объекту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма обратилась с иском 18 апреля 2017 года. В нём она требует обязать компании устранить дефекты на трибунах Центра гребных видов спорта в 30-дневный срок после вступления решения в законную силу. В качестве ответчиков выступают ООО «ПСО «Казань» и ГУП «Татинвестгражданпроект».

Напомним, объект на озере Средний Кабан строился для проведения Универсиады в Казани, которая состоялась в 2013 году. Данный объект, а также ещё несколько спортивных сооружений после проведения мероприятия были переданы академии.

Истец требует, чтобы ООО «ПСО «Казань» безвозмездно построило новую кровлю над трибунами и за свой счёт приобрело все необходимые материалы с учётом доработанной проектной декларацией.

От «Татинвестгражданпроекта» требуется доработать документацию с учётом кровли из ПВХ-мембраны с техническими решениями по креплению листов к парапетам наружных стен и учесть при этом ветровые нагрузки. Кроме того, учебное заведение просит взыскать с унитарного предприятия 40 тыс. рублей, потраченных на проведение экспертизы.

Добавим, по решению Минспорта РФ в 2010 году Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма переведена из Набережных Челнов. Кроме адреса у учебного заведения сменилось и название — на ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма». Учредителем выступило Министерство спорта РФ.

После проведения Универсиады в Казани в 2013 году данное учебное заведение в наследство получило восемь объектов. В их числе — деревня Универсиады, учебно-лабораторный корпус, центр гребных видов спорта, бассейн, ледовый комплекс, академия тенниса, центр гимнастики и дворец водных видов спорта.

В деревне Универсиады на 2017 год проживают 1,3 тыс. студентов.

Напомним, на проведение XXVII Всемирной летней универсиады в Казани было затрачено примерно 230 млрд рублей.

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