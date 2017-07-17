В США умер малыш, забытый в машине на жаре

Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Ребенок, надолго оставленный в жару в автомобиле, скончался в США, сообщает 17 июля SunSentinel.

Умерший во Флориде мальчик не дожил месяца до своего второго дня рождения. В закрытом автомобиле, оставленном на жаре, он просидел два часа.

Мальчика, находящегося в автомобиле без сознания, 15 июля нашел полицейский в городе Делрей-Бич (Флорида, США). Правоохранители открыли дверь и вызвали врачей.

До приезда скорой они пытались оказать ему помощь. Тем не менее спасти ребенку жизнь не удалось: он умер через некоторое время после госпитализации в Мемориальной больнице Бетесды.

«Полиция сообщает, что температура воздуха в автомобиле, оставленном на жаре в июле в южной Флориде, может достигать 150 градусов [по Фаренгейту, или свыше 60 — по Цельсию», — говорится в сообщении.

Комментируя гибель мальчика, его дядя Карли Сен-Спасур сказал следующее:

«Это трагедия. Он был таким активным ребенком. Я не знаю, почему это произошло».

Напомним, российский «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей американскими гражданами, был принят после аналогичного случая, когда ребенка надолго оставили в машине на жаре, и он умер. Мальчик Дима Яковлев был усыновлен американской семьей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля Die Tagesschau опубликовала материал, в котором утверждается, что в Германии растет число преступлений против детей.

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