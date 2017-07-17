Школьники из Владивостока спросили у Путина про детей, ЕГЭ и дельфинов

Владивосток, , 09:27 — REGNUM Школьники из Владивостока озвучили вопросы президенту России Владимиру Путину в преддверии его визита в образовательный центр «Сириус». Подростков интересует судьба Единого государственного экзамена и даже использование в военных целях дельфинов. Самый юный ученик хотел бы подружиться с детьми главы государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ученица 5 класса Владивостокской гимназии №1 Эрика Коломейцева поинтересовалась у президента, можно ли установить специальные камеры наблюдения на пешеходных переходах, чтобы усилить меры безопасности. По словам девочки, она часто видит нарушения, когда идёт со школы.

Сестра Эрики, большая поклонница дельфинов, задала Владимиру Путину весьма неожиданный вопрос.

«Будут ли использоваться дельфины в военных операциях, как это планировали делать ещё в советский период?» — спросила ученица 5 класса Владивостокской гимназии №1 Эрика Коломейцева.

Девятиклассника из Владивостокской гимназии №1 Алексея Лысенко волнует, будет ли отменён Единый государственный экзамен, поскольку речь об этом шла, однако количество обязательных экзаменов лишь продолжает увеличиваться.

«Будут ли включены занятия шахматами в школьную программу?» — также поинтересовался Алексей у президента России.

Ученики 2 и 5 классов школы №51 Артур и Анатолий Никитенко задали следующий вопрос: «Когда во Владивостоке будет построен профессиональный крытый стадион для проведения соревнований по футболу?».

«Есть ли у Владимира Путина дети? — спросил ученик 2 класса школы №73 Тимофей Ветров. — Я хотел бы с ними подружиться».

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 21 июля, президент России посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи, где он пообщается со школьниками из 66 регионов страны. Возможность задать свой вопрос есть и у других школьников: они должны направить вопросы на официальный аккаунт НТВ в социальной сети «ВКонтакте». Самые интересные в этот же день прозвучат на программе «Недетский разговор с Владимиром Путиным».