В общественном транспорте Екатеринбурга тестируют повременной тариф

Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM В Екатеринбурге началось тестирование повременного тарифа на городском общественном транспорте. Данная опция работает в тестовом режиме перед предстоящей реформой транспорта, в результате которой все пассажиры будут переведены на данную форму оплаты проезда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В тестировании принимают участие порядка 300 человек. Карты повременной оплаты двух видов: на 30 минут стоимостью 28 рублей и 60 минут стоимостью 40 рублей. На данный момент новая форма оплаты «обкатывается» в трамваях и троллейбусах, а с сентября к тестированию присоединятся муниципальные автобусные маршруты.

Также согласно предварительным планам, если тестирование пройдёт успешно, в октябре текущего года на повременную оплату проезда будут переведены все пользователи общественного транспорта Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, повременной тариф предусматривает неограниченное число пересадок на городском транспорте в указанный промежуток времени без дополнительной оплаты. При этом началом действия тарифа считается начало поездки, а окончанием — последняя пересадка в указанный промежуток времени. То есть если пассажир пересаживается на 29-ой минуте по получасовому тарифу, то он может следовать в транспорте до высадки без дополнительной оплаты, даже если в итоге поездка продлится более 30 минут.

Напомним, что введение повременного тарифа предусмотрено в рамках реформы городского общественного транспорта в Екатеринбурге. Изначально основной этап реформы, предусматривающий отмену практически всех маршрутов городского транспорта и введение новых, был намечен на 1 июля 2017 года. Однако многочисленные протесты заставили администрацию Екатеринбурга пересмотреть своё решение, и основной этап реформы теперь предстоит в июле 2019 года. На данный момент, в мэрии обновляют автобусный парк, проводят информационную работу и тестируют новую форму оплаты проезда.

Также предстоит организовать и обустроить пересадочные пункты и проработать вопрос о создании выделенных полос для общественного городского транспорта.