Власти района на Ямале экономили на детях-сиротах

Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 08:50 — REGNUM В скандальной школе-интернате поселка Гыда (ЯНАО) детей ущемляли в одежде, обуви, школьных принадлежностях. Нарушения были выявлены прокуратурой автономного округа во время проверки информации, прозвучавшей в прессе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Права воспитанников интерната нарушались практически во всем. В том числе не соблюдались нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, индивидуальными средствами гигиены, школьными принадлежностями, сообщает прокуратура.

Возможно это стало согласно постановлению № 236 Тазовского района, принятого в 2016 году. Данным документом были нормы обеспечения воспитанников школ-интернатов без проведения предварительного анализа фактической потребности детей и с нарушением норм СанПиН 2.4.3259−15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Прокуратура вынесла протест на постановление № 236 Тазовского района. Власти внесли должные изменения, которые изменят в лучшую сторону обеспечение воспитанников Гыданской школы-интерната необходимыми вещами.

Ранее прокуратура автономного округа обнародовала итоги масштабной проверки Гыданской школы-интерната, где воспитанники были замечены в хулиганстве, вплоть до избиения преподавателя.

На территории интерната отсутствует ограждение. Зафиксирован разлив сточных вод. Продукты в столовой хранились не по правилам. Постельное белье у детей менялось реже установленного санитарными нормами режима. В отношении 23 педагогов не запрашивались сведение о наличии либо отсутствии у них судимости. Здание интерната требует ремонта, а в спортзале не хватало инвентаря. Секции и кружки не работали.

К дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц, в том числе директор департамента образования Тазовского района. Уволена директор школы-интерната.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале полиция разбирается с дракой подростков