Жертвами наводнений в провинции Цзилинь стали 18 человек

Пекин, , 08:46 — REGNUM Власти китайской провинции Цзилинь продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный региону сильнейшими ливнями и вызванными ними наводнениями. В результате разгула стихии на территории провинции погибли 18 человек, еще 18 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Сильнейшие ливни обрушились на провинцию 13 июля, дождь не ослабевал вплоть до 16 июля. В настоящее время количество осадков значительно сократилось, спасатели и коммунальные службы преступили к разбору завалов — из-за наводнений в ряде населенных пунктов обрушились здания, в том числе жилые дома, пишет «Синьхуа».

Более 32 тыс. человек ликвидируют последствия наводнения, организованы вывоз мусора, ремонт мостов, коммунальные службы пытаются восстановить электроснабжение. Непогода привела к эвакуации более 110 тыс. жителей провинции, все они сейчас размещены в школах и гостиницах. На помощь спасателям отправились волонтеры из соседних провинций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, более 300 тыс. человек в китайской провинции Хунань продолжают работать над укреплением берегов крупных рек и водохранилищ, где до сих пор наблюдается повышение уровня воды до критического уровня. Несмотря на серьезное ослабление дождей, уровень воды в крупных водоемах неуклонно растет.

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