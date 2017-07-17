В Тюрингии прошел крупнейший неонацистский рок-концерт

Эрфурт, Германия, 17 июля 2017, 08:45 — REGNUM В Тюрингии 15 июля легально прошел крупнейший неонацистский рок-концерт под названием «Рок против иностранного засилья», передает 16 июля Der Spiegel.
На него приехали около шести тыс. человек, хотя в самом городе Темар проживают всего 2913 человек.
В городе проходили демонстрации с использованием запрещенных нацистских символов, и совершались мелкие преступления. Но, несмотря на большое количество людей, крупных конфликтов в ходе концерта не произошло.
Для охраны на концерте были привлечены около тысячи сотрудников полиции.
Местные СМИ сообщают, что против проведения рок-концерта выступали некоторые местные жители, представители общественных организаций и церкви.
По количеству прибывших на концерт, 2017 год побил рекорд 2016 года: тогда в швейцарский город Унтервассер на концерт неонацистов в августе прибыли пять тыс. человек.
Напомним, что неонацисты или ультраправые в современной Германии — это члены современных ультраправых радикальных и неонацистских партий ФРГ.
Они ведут борьбу с иммигрантами из стран Восточной Европы, Азии и Африки путем демонстраций или массовых беспорядков.