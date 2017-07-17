В Германии социал-демократы повесили флаг ЛГБТ возле зданий министерств

Берлин, , 08:01 — REGNUM В Германии возле зданий министерств, главами которых являются представители СДПГ (Социал-демократической партии Германии) повесили флаг ЛГБТ в виде радуги, пишет 16 июля Der Spiegel.

Министр внутренних дел Томас де Мезьер, член Христианско-демократического союза (ХДС), обратился с критикой в адрес социал-демократов, так как ранее призвал не вешать флаги ЛГБТ на территориях федеральных министерств, тем более рядом с государственным флагом.

Напомним, в Германии в настоящее время проходит так называемый CSD-сезон (Christopher Street Day): ежегодные прайд-парады в немецких городах, задачей которых является демонстрация существования в обществе ЛГБТ.

Как сообщало ИА REGNUM, прайд-парад в Кёльне 9 июля собрал около миллиона человек. Представители сексуальных меньшинств «праздновали» легализацию однополых браков в Германии, за которую 30 июня проголосовали 393 члена бундестага.

Критики отмечают, что социал-демократы могут намеренно использовать флаги ЛГБТ и эту риторику в целом, чтобы заручиться поддержкой большего числа избирателей среди представителей сексуальных меньшинств на выборах в бундестаг, которые состоятся 24 сентября 2017 года.

Отметим, что министерства, главами которых являются социал-демократы: министерство иностранных дел во главе с Габриэлем Зигмаром, министерство труда и социальных вопросов во главе с Андреа Налес, министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи во главе с Мануэлой Швезиг, министерство юстиций во главе с Хайко Маасом, министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов во главе с Барбарой Хендрикс, министерство экономики и энергетики Германии во главе с Бригиттой Циприс.

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