Иерусалим, Израиль, , 05:18 — REGNUM Храмовая гора снова открыта для посетителей и всех верующих после теракта, произошедшего на ее территории 14 июля, пишет Die Tagesschau.

Впервые с 2000 года доступ к святыне был закрыт на два дня, помимо этого не совершалась пятничная молитва.

Как сообщало ИА REGNUM, весть о теракте на Храмовой горе в Иерусалиме быстро разнеслась по всему миру. Три арабских гражданина Израиля открыли огонь по охранявшим место бойцам израильской пограничной полиции, а затем пытались найти укрытие в мечети, где и были ликвидированы.

Израильские СМИ сообщили, что двое убитых офицеров полиции оказались друзами, один из них — сын бывшего депутата Кнессета.

Множество стран, включая западные государства и арабские страны, а также международные организации осудили теракт на Храмовой горе.

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