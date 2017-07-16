Второй подозреваемый в убийстве туриста РФ в Абхазии сдался властям

Гагра, , 22:47 — REGNUM Службе госбезопасности Абхазии сдался мужчина, который подозревается в разбойном нападении на туристов из Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики.

«Второй подозреваемый в совершении преступления, в отношении которого с 12 июля проводились оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание, сегодня вынужден был сдаться службе госбезопасности Абхазии», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на туристов из РФ было совершено в Абхазии 11 июля 2017 года. ЧП произошло в селе Приморское (Гудаутский район).

Неизвестные люди, вооруженные холодным и огнестрельным оружием, напали на семью из 4-х человек и захватили женщину с двумя детьми, а также еще одну семейную пару с двумя детьми. В результате инцидента погиб один человек (турист).

Позднее злоумышленники освободили туристов.

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