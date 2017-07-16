Названо место похорон актера Толоконникова

Москва, , 19:39 — REGNUM Прощание с актером Владимиром Толоконниковым, скончавшегося 16 июля в Москве, будет проходить в Доме кино Союза кинематографистов России. Об этом директор актерского агентства «Маяк» и агент Толоконникова Рита Ленских сообщила РБК.

«Владимира Алексеевича похоронят на Троекуровском кладбище, — рассказала Ленских. — Прощание будет проходить в Доме кино Союза кинематографистов России».

Число и время похорон артиста будут оглашены позднее, отметила директор актерского агентства «Маяк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля 2017 г. в Москве скончался заслуженный артист Казахской ССР, лауреат государственной премии РФ Владимир Толоконников.

Причина смерти 74-летнего артиста пока не называется.

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