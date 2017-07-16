Власти Ирака опровергли информацию о гибели главаря ИГ*

Багдад, , 17:55 — REGNUM Информация о том, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади погиб в Сирии, не соответствует действительности. Об этом, как передает НТВ, сообщил директор службы разведки и контртеррористических операций при МВД Ирака Абу Али аль-Басри.

По его словам, лидер ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покинувший недавно провинцию Ракка, скрывается на территории Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2017 г. Минобороны РФ сообщило, что лидер ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади мог быть ликвидирован в результате авиаудара Воздушно-космических сил (ВКС) России.

11 июля представители группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили информацию о гибели Абу Бакра аль-Багдади.

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