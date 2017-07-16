Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Толоконникова

Москва, , 16:11 — REGNUM Соболезнования семье актера Владимира Толоконникова, который скончался 16 июля в Москве, выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом, как передает RT, говорится в текст телеграммы главы правительства.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Владимира Алексеевича Толоконникова, — говорится в тексте телеграммы. — Он обладал уникальным актерским даром, который позволил ему сыграть десятки запоминающихся ролей в театре и кино, завоевать искреннюю любовь миллионов людей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Москве на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Казахской ССР, лауреат государственной премии РФ Владимир Толоконников.

Причина смерти артиста пока не называется.

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