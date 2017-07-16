С начала 2017 года 7 авиакомпаний оштрафованы за задержку или отмену рейсов

Москва, , 15:01 — REGNUM За 2017 год транспортная прокуратура привлекла к ответственности семь авиакомпаний, которые задерживали рейсы в московских аэропортах. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на старщего помощника прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерину Короткову.

Она рассказала, что прокуратура ежедневно контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в столичных аэропортах, а также проверяет соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров.

По словам Коротковой, в большинстве случаев причинами отмены или задержки рейсов в 2017 году стали погодные условия. Однако в ряде случаев причинами стали — техническое состояние или отсутствие резервных самолётов.

За прошедшие месяцы 2017 года ММТП возбудила 14 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией») в отношении авиаперевозчиков — «Аэрофлот», «Победа», «Северный Ветер», Royal Flight, Red Wings, АК «РусЛайн» и авиапредприятия «Газпром авиа».

По результатам этих дел виновные были привлечены к различным штрафам — 25 тыс. рублей для должностных лиц и 100 тыс. — для юридических лиц.

Отмечается, что за весь 2016 год таких дел было возбуждено 20.

Кроме того, было внесено уже четыре представления об устранении нарушений закона. Четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.