Севастополь получил 37 новых троллейбусов

Севастополь, , 14:33 — REGNUM Севастопольское предприятие «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» получило первые 37 троллейбусов по контракту с транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Низкопольные троллейбусы оснащены кондиционерами и могут работать без электросети, на автономном ходу. На церемонии выпуска троллейбусов на маршруты 16 июля в Севастополе присутствовал министр транспорта Максим Соколов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В Севастополе продолжается лизинговая программа по обновлению парка подвижного состава общественного транспорта. Сегодня происходит выпуск на линию первой партии троллейбусов, следующая партия будет поставлена в следующем месяце. В общем объеме Севастополь получит 78 новых троллейбусов», — сказал министр транспорта РФ.

«Это современная техника, отвечающая международным стандартам. В первую очередь, это экологичный транспорт, и Минтранс поддерживает развитие именно такой техники в наших городах», — сказал министр.

Новые троллейбусы изготовлены по заказу на заводе «Тролза», кроме стандартного питания от электросети, они могут работать на автономном ходу. Кроме этого, в машинах установлена система кондиционирования и приспособления для удобного проезда пассажиров с ограниченными возможностями.

Как сообщил ИА REGNUM директор «Севэлектроавтотранса» Виктор Гончаров, на городские маршруты вышли первые 12 из поступивших машин.

Государственной программой развития пассажирской маршрутной сети Севастополя в 2017 году, по линии лизинга запланировано получение предприятием 78 новых троллейбусов.

«Согласно контракту, это 44 троллейбуса марки «Тролза» с автономным ходом до 1,5 кми 34 троллейбуса марки «Мегаполис» на автономном ходу до 15 км», — сказал Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, практически исполнены два договора лизинговых поставок автобусов — город получил 90 автобусов небольшой вместимости. В начале июля Севастопольское предприятие «Севэлектроавтотранс» поставило на маршруты 25 низкопольных автобусов большой вместимости, изготовленные на заводе «Нефаз».