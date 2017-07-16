Дуров испугался блокировки Telegram в Индонезии и пошел на уступки

Джакарта, , 13:28 — REGNUM Основатель и владелец Telegram отреагировал на решение властей Индонезии заблокировать мессенджер на территории страны. Соответствующее заявление он опубликовал сегодня, 16 июля, на своём канале в Telegram.

Напомним, 14 июля власти Индонезии заблокировали веб-версию Telegram, так как администрация мессенджера не удалила террористический контент по требованию индонезийских властей.

Дуров написал, что крайне огорчён решением Индонезии о блокировке мессенджера и объясняет его тем, что команда администраторов Telegram не успела отреагировать на требование властей по удалению террористического контента.

«Чиновники Министерства (связи и информационных технологий Индонезии — ИА REGNUM ) недавно отправили нам по электронной почте список публичных каналов в Telegram с контентом, связанным с терроризмом, но наша команда не смогла быстро на него отреагировать», — написал Дуров.

Основатель Telegram заверил, что весь контент, на который указывали индонезийские чиновники, администрация мессенджера уже удалила.

По словам Дурова, в настоящий администрация Telegram налаживает прямую связь с властями Индонезии для более эффективной работы по удалению террористического контента.

В частности, формируется специальная команда модераторов, которые знают индонезийский язык и смогут оперативнее и тщательнее проверять сообщения.