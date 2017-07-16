Тюменский депутат за неуплату алиментов лишится автомобиля Lexus

Тюмень, , 13:25 — REGNUM В Тюменской области депутат Тобольского муниципального района расстался с машиной за уклонение от уплаты алиментов на двух дочерей. Общая сумма родительского долга народного избранника достигла 384 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Исполнительный лист депутат Тобольского района получил в 2016 году. С тех пор алименты он щаплатил лишь за четыре месяца. Несмотря на то, что народному избраннику неисполнение родительского долга угрожало арестом до 15 суток и исполнительными работами, нерадивый отец платить алименты добровольно не желал.

Мировой судья 13 июля постановил назначить депутату наказание в виде обязательных работ сроком на 75 часов. В этот же день судебный пристав-исполнитель наложил арест на его автомобиль Lexus.

Судебные приставы отмечают, что за неоднократное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей грозит уголовным делом и лишением свободы на год.

В Бердюжском районе Тюменской области нерадивого отца привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов несовершеннолетней дочери. Общий долг перед ребенком составил более 400 тысяч рублей. Проживая с родителями-пенсионерами, мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Его мать несколько раз давала незначительные суммы из своей пенсии внучке, но это не покрывало долг сына. Суд назначил мужчине наказание в шесть месяцев условного срока. Сейчас он работает принудительно и 70% от заработка перечисляет брошенному ребенку.

По информации пресс-службы УФССП по Тюменской области, в 2016 году в регионе 482 неплательщика алиментов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КОАП РФ. Решением суда 387 нерадивым родителям назначены обязательные работы сроком от 20 до 150 часов. Должников обязали мести улицы, убирать производственные помещения и заниматься благоустройством придомовых территорий. Остальные подлежали административному аресту и штрафу.