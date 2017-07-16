В Югре закрыли хлебозавод за тотальную антисанитарию

Ханты-Мансийск, , 10:44 — REGNUM Прокуратура ХМАО совместно с Роспотребнадзором выявила грубые нарушения санитарных норм и правил на хлебозаводе в Лангепасе (ХМАО-Югра).

В отношении юридического лица ООО «Единство С» «Лангепасский хлебозавод» составлены протоколы об административном нарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, суд в свою очередь приостановил деятельность предприятия на 90 суток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ТО Роспотребнадзора.

Выяснилось, что в помещениях хлебозавода некачественно проводится уборка. Причем отсутствуют дезинфицирующие средства для проведения текущей и генеральной уборок.

Система вентиляции здания завода забита пылью — загрязнены вытяжные зонты. В помещении для мойки и ремонта лотков, на которые укладывается готовая продукция, обнаружены экскременты грызунов.

В производственном цехе внутрицеховая тара для специй не промаркирована и загрязнена. Тесто для хлеба в тестомесе не закрыто крышкой, а слойки хранятся в помещении пекарни на производственном столе — без упаковки, с нарушением условий хранения.

У пекарей отсутствуют санитарные книжки. На момент проверки отсутствует и не предоставлен журнал ежедневного осмотра работников на наличие гнойничковых заболеваний. У раковины в производственном цехе нет мыла для мытья рук.

Отметим, что в городе Лангепасе, где проживает 43 тысячи человек, работает помимо закрытого, еще два хлебозавода. То есть полки с хлебо-булочными изделиями в магазинах не опустеют.

Впрочем, закрытие хлебозаводов из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм для Югры не ново. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года на 10 дней была приостановлена деятельность хлебозавода в Югорске из-за роя тараканов в производственном помещении.

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