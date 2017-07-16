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В Москве и области на 16 июля объявлен желтый уровень погодной опасности

Общество

Ожидается сильный ветер, гроза и дождь

Москва, 16 июля 2017, 09:57 — REGNUM  Гидрометцентр объявил в Москве и области на 16 июля желтый уровень погодной опасности. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 16 июля, на сайте метеослужбы.

Желтый уровень обозначает, что погода в регионе представляет собой потенциальную опасность. Стоит отметить, что жетый уровень погодной опасности объявлен в большинстве регионов Центрального федерального округа.

По данным Гидрометцентра, 16 июля в Москве и Московской области ожидается сильный ветер, гроза и дождь.

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