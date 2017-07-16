«Пятница без рукавов»: женщины-политики США борются за изменение дресс-кода

Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Женщины-представительницы демократического лагеря США провели очередную акцию за изменения дресс-кода, придя на работу с обнаженными руками, сообщает 15 июля The Hills.

Свою акцию за либерализацию внешнего вида на работе женщины сопроводили сообщениями в сети Twitter с хэш-тегом #SleevelessFriday (пятница без рукавов).

Конгрессмен-демократ Джеки Спейер выразила благодарность коллегам за поддержку акции.

«Спасибо всем моим коллегам, которые присоединились ко мне на #SleevelessFriday, потому что женщины имеют право обнажать руки!», — написала в Twitter’е политик, прикрепив к сообщению фото коллег с обнаженными руками.

По поводу акции высказался член палаты представителей США Челли Пингри. По мнению политика, женщины вправе сами выбирать свой стиль, и сейчас необходимо изменить правила в духе времени.

Напомним, в борьбе за равенство полов, женщины Европы и США требуют для себя предоставления прав наравне с мужчинами, однако часто не намерены отказываться от специфических «женских привилегий».