На Украине обнародовали смс-сообщение Вороненкова, написанное перед гибелью

Киев, , 20:39 — REGNUM Смс-сообщение, отправленное бывшим депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым за две минуты до своей смерти, обнародовали на Украине. Об этом сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко в эфире программы «Гордон» на телеканале «112 Украина».

«Это было смс о том, что он (Вороненков) мне сбросил интервью и написал мне о том, чтобы я посмотрел его», — говорит депутат. — «Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается». Я ответил «Гуд», через несколько минут Дениса не стало».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Во время перестрелки также погибли охранник гражданина РФ и киллер. Наемным убийцей оказался гражданин Украины, уроженец г. Севастополь Павел Паршов.

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