Советник президента РФ: Природные аномалии будут повторяться чаще

Москва, , 17:56 — REGNUM В ближайшем будущем в Российской Федерации могут все чаще повторяться погодные аномалии, которые обрушились на страну текущим летом. Об этом, как передает НТВ, сообщил советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий, выступая на форуме МЧС.

«Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая, — говорит Бедрицкий. — 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторятся все чаще».

По его словам, к уменьшению температурного контраста между полюсами и экватором приводит потепление в Арктике. По этой причине увеличиваются региональные атмосферные процессы.

14 июля глава Гидрометцентра России Роман Вилфанд заявил, что аномальные для Центральной России летние холода ушли, в регионе установился нормальный для этого времени года температурный режим.

«О холодах, которые были, можно уже потихоньку забывать, — сказал Вильфанд. — Установился нормальный летний режим».

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