«Грузинские авиалинии» прокомментировали ограничение на полеты в Москву

Тбилиси, , 16:57 — REGNUM Ущерб «Грузинских авиалиний» из-за ограничения полетов в Российскую Федерацию будет исчисляться миллионами. Обэтом сообщил заместитель гендиректора компании Роберт Оганесян радиостанции «Говорит Москва».

«Пока не могу точно сказать, сколько это будет миллионов, потому что надо досконально взять и посчитать — это гостиницы, это компенсации и т. п, — говорит он. — Это лоббирование интересов российских компаний».

14 июля пресс-служба Минтранса РФ сообщила, что ведомство ограничило полеты авиакомпании «Грузинские авиалинии», так как Тбилиси до сих пор не согласовал полеты российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта «Жуковский».

В частности, Минтранс вводит ограничения полетов для грузинской авиакомпании из Тбилиси в Москву.

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