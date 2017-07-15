В Кургане шесть домов рискуют остаться без отопления

Курган, , 16:44 — REGNUM В Кургане владелец двух котельных с мая не поставляет горячую воду в 800 квартир. Свои действия он пояснил убытками из-за низкого тарифа, а сами котельные выставлены на торги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о пяти десятиэтажках комплекса «9 Мая» и пятиэтажном доме 34а по ул.Гагарина. С известием о продаже котельных владельцем, люди потеряли надежду не только увидеть горячую воду в квартирах, но и отопление.

Индивидуальный предприниматель Е. Брагин поясняет в средствах массовой информации, что ему изначально установлен дискриминирующий тариф. При выручке в 2016 году в 7 млн 300 тысяч рублей, его предприятию выставили за газ и электричество счет в 7 млн 600 тысяч рублей. Обращения в областной департамент госрегулирования цен и тарифов с просьбой повысить тариф до среднего по аналогичным котельным, по словам Е. Брагина, сопровождаются отказами. Поэтому иного выхода, как продать котельные за 15,5 млн рублей, предприниматель не видит.

» У меня тариф был 1 350 рублей за 1 Гкал, а у «Курганской генерирующей компании» (КГК), к примеру, — 2 260 рублей за 1 Гкал. В таких условиях я не могу и не хочу заниматься спонсированием жителeй», — заявил Евгений Брагин порталу Znak.com.

Брагин предлагал котельные курганским бизнесменам, но никто эксплуатировать их по существующему тарифу не намерен. Предлагались котельные и собственникам квартир — был получен отказ. Может, и скорее всего, должна котельные выкупить горадминистрация, которая отвечает за обеспечение тепла в квартирах. Ведь протянуть теплотрассу до жилого комплекса до октября не реально и обойдется дороже. Именно из-за дороговизны коммуникаций застройщик жилого комплекса «9 мая» сделал выбор в пользу газовых котельных.

Пресс-служба мэрии Кургана уже третий месяц сообщает, что руководство города ищет выход и к отопительному сезону вопрос решится. Жильцы домов, оставшихся без котельных, пишут жалобы в Госжилинспекцию и в администрацию президента.