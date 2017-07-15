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МЧС предупреждает о сильной грозе с градом в Москве

Общество

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду

МЧС предупреждает о сильной грозе с градом в Москве
© ИА REGNUM
Гроза в Москве

Москва, 15 июля 2017, 14:39 — REGNUM  МЧС предупредило жителей Москвы о надвигающейся на столицу грозе с градом, которая будет сопровождаться шквалистым ветром. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МЧС сегодня, 15 июля.

Сообщается, что по прогнозам Росгидромета, в связи с неблагоприятными погодными явлениями днём 15 июля с сохранением в течение суток 16 июля местами по Москве ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра при грозе 12—17 метров в секунд.

Ранее синоптики сообщили, что температура воздуха в Москве прогреется сегодня до 26 градусов.

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