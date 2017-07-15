МЧС предупреждает о сильной грозе с градом в Москве

Москва, , 14:39 — REGNUM МЧС предупредило жителей Москвы о надвигающейся на столицу грозе с градом, которая будет сопровождаться шквалистым ветром. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МЧС сегодня, 15 июля.

Сообщается, что по прогнозам Росгидромета, в связи с неблагоприятными погодными явлениями днём 15 июля с сохранением в течение суток 16 июля местами по Москве ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра при грозе 12—17 метров в секунд.

Ранее синоптики сообщили, что температура воздуха в Москве прогреется сегодня до 26 градусов.