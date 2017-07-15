Ледокол застрял в санкциях, а банкиры — в Сети: главное в Питере за неделю

Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Петербургские судостроители преодолевают трудности в постройке атомных ледоколов, банкиры ищут свой путь в цифровое будущее и воротят нос от ростовщиков, а петербуржцы проявляют христианское смирение в очереди к мощам Николая Чудотворца.

«Арктике» добавили два года

Атомный ледокол «Арктика» будет сдан в эксплуатацию почти на два года позже ранее намеченного срока — не в конце 2017-го, а в первой половине 2019 года — в связи с большим объемом работ на этапе достройки атомохода. Срыв сроков исполнения госконтракта на минувшей неделе прокомментировали СМИ и подтвердили в Кремле. Там добавили, что ситуацией вокруг строительства ледоколов на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге занимаются контрольные органы, которые «делают свою работу». Не исключено, что последуют и оргвыводы в отношении должностных лиц корпораций, причастных к ледокольной теме.

В связи с переносом сроков сдачи головного ледокола проекта 22 220 будут сдвинуты вправо и даты ввода в строй двух других ледоколов того же проекта — «Сибирь» и «Урал». Первый серийный атомоход «Сибирь», как пообещали на Балтийском заводе, будет спущен на воду 26 сентября текущего года.

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Первопричиной отсрочки со сдачей ледоколов, необходимых для освоения нефтегазовых месторождений российского Севера, стал комплекс проблем, возникших из-за введения Западом антироссийских санкций, к которым присоединилась и Украина. Мощные паротурбинные установки, с помощью которых энергия атомного реактора приводит в движение винты ледоколов, раньше планировалось заказать на одном из профильных заводов Харькова. После разрыва Украиной всех производственных связей с Россией пришлось браться за эту работу самим.

Заказ на турбины получил завод «Киров-Энергомаш» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») в Санкт-Петербурге. Чтобы не поставить на ледоколы «сырое» изделие, которое выйдет из строя в море, для начала на Кировском заводе пришлось воссоздать, после глубокой модернизации, единственный в России универсальный испытательный стенд большой мощности для судовых паротурбинных установок, заброшенный с советских времен. Фактически новый стенд был запущен в конце мая текущего года, на это потребовалось 1,4 миллиарда рублей. Паротурбинная установка для ледокола «Арктика» встала на испытания первой.

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Проблемы с турбинами — не единственная причина отсрочки сдачи «Арктики». Для выполнения столь крупного, наукоёмкого и во всех отношениях сложного заказа нужно множество специалистов, как рабочих, так и инженеров. Однако за долгие годы кризиса, в котором пребывало отечественное судостроение, оказались утрачены кадровые ресурсы, критически важные компетенции, восстановить которые столь же непросто, как начать самим делать турбины.

И здесь очень кстати пришлось то, что все ведущие предприятия и конструкторские бюро отрасли теперь объединены в рамках Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая может обеспечить переброску кадров и других ресурсов туда, где они особенно необходимы.

Президент ОСК Алексей Рахманов на недавнем Военно-морском салоне в Петербурге рассказал, что для работ по ледоколу «Арктика» на Балтийский завод в Петербург пришлось направить специалистов не только с родственных предприятий Северо-Запада, но даже из прикаспийской Астрахани.

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Строительство серии атомных ледоколов типа «Арктика» на Балтийском заводе будет продолжено и успешно завершено, в этом сомнений нет. После чего пойдет речь о постройке еще более мощного атомохода «Лидер». Однако, как в пословице, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Банки: между биткойнами и ростовщиками

В Санкт-Петербурге на этой неделе прошел XXVI Международный финансовый конгресс. Много лет подряд это ежегодное мероприятие называлось «банковским конгрессом», но в последние годы сменило бренд. Как оказалось, вовремя — по словам ведущих спикеров финансового сообщества, которых выслушал корреспондент ИА REGNUM, время традиционных банков уже истекло, и они уступают место интернет-банкингу, различным видам финансовых технологий и криптовалютам.

От посещения банковских офисов массово отказываются как физические лица, успешно управляющие своими финансами через интернет, так и, что гораздо более существенно, корпоративные клиенты, переводя все свои коммуникации с банкирами в режим удаленных сервисов.

«Хождение в банк предприятиями в самое ближайшее время станет историей. Объем инвестиций в финтехе и количество клиентов, которые пользуются интернет-банкингом, настолько широки, что сегодня традиционный банк просто уже ушел в историю. Это будущее уже наступило», — объявил в ходе конгресса глава Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, судьба рядовых сотрудников банков незавидна: в будущем многие из них будут заменены инструментами искусственного интеллекта. Не ведающие эмоций роботы будут объективно оценивать состояние заёмщика и принимать решение по вопросам выдачи кредитов и другого банковского обслуживания клиентов.

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На пути к «дивному новому миру» пока есть существенное препятствие — неразвитость в РФ механизмов заочной идентификации клиентов при совершении финансовых операций. Электронные подписи для большинства россиян пока что в диковинку, и потому банкиры, вместе с IT-специалистами, ищут возможности упростить и сделать более доступной технологию подтверждения личности.

Глава банка ВТБ24 Михаил Задорнов рассказал, что широкому внедрению криптографии и электронных подписей мешает несовершенство законодательства, из-за чего многие операции приходится дублировать в бумажном виде.

«Мы абсолютно архаичны с точки зрения судебной системы <…> Правоохранители, которые требуют, чтобы была подпись и желательно печать, в суде — представить только бумажный документ… Если мы не откажемся от вот этого двойного сопровождения на бумаге, то, конечно, будем нести достаточно большие двойные издержки», — заявил Задорнов.

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Тем временем, пока представители крупнейших кредитных организаций рассуждают о финтехе, роботах, биткойнах и блокчейнах, их место на рынке массового спроса занимают отнюдь не криптобанкиры, а ростовщики, современные «старухи-процентщицы», только гораздо более «продвинутые». На Международном финансовом конгрессе в этом году микрофинансовые организации (МФО) впервые были представлены широко, а проблематика их деятельности вызвала повышенный интерес у коллег по отрасли.

«В микрофинансовых организациях мы видим стремительный рост, число заемщиков выросло на 56% за год, при этом из 5,9 млн заемщиков 5,8 млн — это физические лица», — сообщил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ Илья Кочетков. Является ли этот рост результатом усилий регулятора по очищению рынка МФО от откровенно криминальных структур, или же услуги банкиров становятся всё менее доступными для простого народа, и потому пухнут ростовщики — спорный вопрос.

Сами представители МФО уверяют, что их клиенты — не маргиналы, а «просто люди, которые не соответствуют по каким-то критериям» требованиям банков к заёмщикам, чаще всего — жители небольших городов со средним специальным образованием и доходом менее 35 тыс. рублей на семью. То есть те, кому, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «буквально не хватает денег до зарплаты».

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То, что именно эти люди — социально уязвимые и наименее разбирающиеся в особенностях кредитования — чаще всего становятся «законной добычей» МФО, как оказалось, волнует и финансистов. Но только в том плане, что микрофинансовые конторы, раздающие деньги под огромные проценты, а затем выбивающие их из несчастных должников с помощью коллекторов, «портят имидж» отрасли в целом. В прошлом году, к слову, было ликвидировано 1700 недобросовестных МФО.

Само наличие серьезного спроса на услуги такого рода, очевидно, является показателем по-прежнему плачевного материального состояния многих граждан, несмотря на все реляции о выходе страны из кризиса. Однако путь запретов финансовым сообществом признан контрпродуктивным: уход ростовщиков в теневую сферу принесет гораздо больший вред людям и спровоцирует всплеск криминала, лишив государство возможности цивилизованного регулирования этого рынка.

Интеллигентное паломничество

В четверг, 13 июля, в Петербург из Москвы был доставлен ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. Пребывание святых мощей в Москве и Петербурге стало результатом договоренностей главы РПЦ и Римской церкви, символическим актом сближения западного и восточного христианства, ведь святой Николай почитается всеми последователями Христа.

Петербургская очередь в первый день паломничества, проходящего в Александро-Невской лавре, приятно удивила своей организованностью, спокойствием и интеллигентностью.

«Паломники, даже пришедшие не по одиночке, преимущественно молчат, а если и разговаривают, то негромко <…> людей с книгами и религиозными брошюрами в этой очереди намного больше, чем людей с телефонами в руках», — отмечал корреспондент ИА REGNUM, констатируя отсутствие у людей конфликтного потенциала, несмотря на многочасовое стояние.

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В первый день доступа верующих к ковчегу мощам св. Николая поклонились в Петербурге 13 тысяч человек, что несколько меньше чем при начале принесения мощей в Москве. А 14 июля, во второй день пребывания мощей, Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры посетили уже 25 тысяч верующих.

Но главное, конечно, не в цифрах, а в настрое людей. Отсутствие каких-либо инцидентов в многотысячной толпе и даже необходимости в помощи медиков, говорит о высокой внутренней готовности тех, кто пришел поклониться святыне, к совершению этого важного для них паломничества.

Мощи св. Николая Чудотворца будут доступны петербуржцам и гостям города по 27 июля включительно, ежедневно, с 7 утра до 22 вечера.

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