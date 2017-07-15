Советы по экологии в Зауралье будут давать ветераны боевых действий

Курган, , 11:49 — REGNUM В Курганской области сформирован и утвержден новый состав общественного совета при департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды. В него вошли представители ветеранских организаций силовых ведомств и лишь два человека, имеющие отношение к природопользовательской сфере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Курганской области при органах исполнительной власти 24 общественных совета. Одним из самых громких и активных был самый первый состав общественного совета при департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Зауралья, сформированный в декабре 2016 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественники, среди которых были ученые-экологи и предприниматели, работающие в природопользовательской сфере, после четырех месяцев работы были объявлены вне закона.

«Практически все члены общественного совета при департаменте — самовыдвиженцы. Совет должен состоять из представителей региональных общественных объединений и НКО, как того требует статья 6 закона Курганской области от 24.12.2015 г. № 132 «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля в Курганской области», — поясняли роспуск совета в департаменте.

Странно это было слышать после того, как в ряде региональных и федеральных СМИ, в том числе и ИА REGNUM, прозвучала информация о нежелании управления Росприроднадзора по Курганской области, прокуратуры и самого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды решать вопрос с жидкими производственными отходами Каргапольского кожевенного завода. Тем более наказывать владельцев сего предприятия за ущерб, нанесенный окружающей среде. А тянет ущерб на сумму более миллиарда рублей. И когда общественники подобрались к озеру Болдинцево, на чистку которого было затрачено 25 млн рублей, после чего оно обмелело, стало ясно — с таким советом департаменту не по пути.

Впрочем, как отмечают курганские общественники, данный подход чиновников областного департамента к строптивым общественным советам не нов. В 2016 году подобным образом был распущен общественный совет по охоте и охотхозяйству — слишком много неудобных вопросов задавалось.

На этой неделе общественный совет при департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области полностью обновлен. В него вошли семь человек. Среди них лишь инженер по лесопользованию ГКУ «Территориальный экологический фонд Курганской области» Лидия Артемьева и пенсионерка Галина Спицина, представляющая «Заураллеспром», имеют отношение к профилю департамента.

Машинист электровоза ОАО РЖД «Локомотивное эксплуатационное депо» Вадим Рябоконь выдвинут областной общественной организацией ветеранов и инвалидов, участвовавших в чеченской кампании. Менеджер ОАО «Миг» Вургун Мусиеб оглы Агаев занимается оптовой торговлей продовольствием и выдвинут предпринимательской «Опорой России». Вячеслав Савин — — занимается автостоянками и представляет «Союз десантников России». Заместитель главного сварщика ЗАО «Курганстальмост» Константин Трапезников выдвинут профкомом предприятия, а специалист Союза реабилитологов Валерий Турбин — представитель регионального отделения «Российского союза ветеранов Афганистана». Первое заседание данного состава общественного совета запланировано на 8 августа.

Общественники из прежнего состава недоумевают: новый состав уместен в общественном совете при прокуратуре, УМВД или ином силовом ведомстве. Причем здесь экология и охрана окружающей среды?

Ранее воглавлявший совет профессор Курганского госуниверситета Алексей Таранов выдвигался в новый состав совета, но не был одобрен. Департаменту не нужны люди, поднимающие проблемы незаконной вырубки лесов и выбросов вредных отходов в водоемы области. Не угоден был и почвовед, инженер-геолог Сергей Булатов. Из 20 человек, претендовавших на место в общественном совете, неугодными почему-то оказались профессиональные биологи, экологи и лесоводы.

Руководитель ООО «Экотехнопарк» Сергей Завьялов, который не вошел в новый состав совета, пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что для семерки достойных продлевались сроки подачи документов. И делалось это с явной целью ввести в его состав лояльных людей.

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