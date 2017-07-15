Черноморский флот празднует юбилей Средиземноморской эскадры ВМФ

Севастополь, , 11:35 — REGNUM

В Севастополе проходят торжества, посвященные 50-летию образования Средиземноморской эскадры ВМФ, которая в течение двух десятилетий поддерживала баланс военных сил и стабильность в средиземноморском регионе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Торжественные мероприятия прошли на Минной стенке, с которой выходили корабли эскадры. Экипажи современных кораблей ЧФ и ветераны возложили цветы к памятному знаку 5-й ОПЭСК, приняли участие в молебне и почтили память первого командира эскадры вице-адмирала Бориса Петрова.

5-я (Средиземноморская) оперативная эскадра кораблей ВМФ СССР — объединение кораблей, сформированное в июле 1967 года, предназначалось для решения задач на Средиземноморском театре военных действий. Расформировано 31 декабря 1992 года

День образования 5-й Средиземноморской эскадры как памятная дата ВМФ будет отмечаться ежегодно 14 июля, в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ. Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко поздравил ветеранов эскадры от имени военного совета и моряков-черноморцев.

«Опыт несения боевой службы в средиземноморье говорит о том, что Россия, как великая морская держава, должна всегда иметь и поддерживать группировки своих Военно-морских сил в различных регионах Мирового океана», — сказал Витко. Он подчеркнул, что наращивание боевого потенциала Черноморского флота происходит за счет пополнения новыми кораблями. «Флот получил новые подводные лодки, оснащенные комплексами, в том числе и крылатыми ракетами «Калибр», которые продемонстрировали свои боевые возможности при нанесении ударов по позициям террористов в Сирии», — сказал командующий.

Напомним, что в 2013 году создано постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море. В составе соединения боевую службу несут фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Сметливый» и другие.

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