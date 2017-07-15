Фанаты «Спартака» и «Локомотива» ополчились на «Матильду»

Москва, , 09:25 — REGNUM Во время матча Суперкубка России между командами «Локомотив» и «Спартак» 14 июля на трибунах столичного стадиона «Локомотив» появились баннеры против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Это стало совместной акцией болельщиков обеих команд, разделяющих критическое отношение к фильму, сообщили ИА REGNUM представители общественного движения «Царский Крест».

На фанатских секторах стадиона в ходе матча были развернуты несколько плакатов со слоганами: «За Веру Царя и Отечество» и «Учитель, руки прочь от Русского Царя!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Матильда» должен выйти в прокат в октябре 2017 года. Картина затрагивает тему отношений юного цесаревича, а впоследствии императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») развернула кампанию по осуждению еще не вышедшей в прокат киноленты режиссера Алексея Учителя и стала инициатором ряда проверок в отношении студии, которая готовит фильм.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что претензии к фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя — это «вакханалия демократии». По его мнению, нельзя судить о кинофильме, который еще никто не смотрел.

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии 15 июня заявил, что запрещать фильм никто не собирается. «Очень рассчитываю на то, что у нас открытый диалог в обществе сохранится, но призываю всех к тому, чтобы этот диалог вёлся в рамках приличий и, самое главное, в рамках закона», — сказал Путин.

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