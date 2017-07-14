Сделать из Челябинска “умный город” пригласят немцев

Челябинск, , 20:33 — REGNUM Разработать стратегию развития Челябинска с опорой на системы управления различными сферами жизни планирует городская мэрия. Исполнителем будет приглашен германский концерн Siemens. Об этом сообщила заместитель главы Челябинска по экономике и финансам Елена Мурзина.

Выстроить партнерские отношения чиновнице удалось на «Иннопроме-2017», где было заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией Челябинска и Siemens.

Как сообщила в интервью изданию «Южноуральская панорама» Елена Мурзина, мэрию интересуют компетенции германского концерна в части стратегического развития мегаполиса. «Siemens обладает всеми необходимыми компетенциями и имеет большой опыт работы в рамках развития стратегий», — сообщила она.

Администрация Челябинска присматривается к технологиям, позволяющим реализовать концепцию «умного города» (Smart City). Необходимы в первую очередь решения в сфере энергетике, экологии, безопасности, ЖКХ, здравоохранения, строительстве и других.

«Сегодня любой крупный российский мегаполис сталкивается с проблемами энергоэффективности, безопасности, экологичности и т. д. Решение этих проблем будет способствовать развитию «зеленых» технологий и smart-городов, за которыми эксперты признают будущее развитие крупных городов. Челябинск — не исключение в этом вопросе», — пояснила Елена Мурзина.

Напомним, в Челябинской области активным сторонником продвижения и реализации концепции «умного города» выступает вице-губернатор Руслан Гаттаров. О необходимости реализации подобных проектов заявлялось еще в 2015 году. Механизмом реализации проектов выбрано государственно-частное партнерство. Таким образом был реализован проект автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Инвестором выступила компания «Ростелеком». За счет компании были установлены оборудование и аппаратно-программный комплекс по обработке данных с камер. Подобный путь реализации проектов предполагается и в других отраслях.

Отметим, после прошедшей с 9 по 12 июля в Екатеринбурге международной выставки «Иннопром-2017» Челябинская область заключила ряд соглашений с иностранными делегациями Великобритании, Германии, Чехии и других стран. В основном соглашения касались сотрудничества в сфере новых технологий и компетенций, которыми обладают иностранные компании и которые пока недоступны российским предприятиям.