ОНФ: Строительство спортивных площадок в Крыму и Севастополе под вопросом?

Москва, , 20:00 — REGNUM Правительство РФ представило доклад о выполнении поручения Президента РФ о предоставлении дополнительной финансовой помощи Республике Крым и городу Севастополю на строительство спортплощадок в муниципалитетах. Однако речь в докладе идет лишь о суммах, ранее предусмотренных на проектирование и строительство семи крупных спорткомплексов и стадионов. По мнению экспертов Народного фронта, содержание доклада позволяет сделать вывод, что поручение главы государства об обеспечении строительства уличных площадок для занятий массовым спортом в установленный срок — до 31 декабря 2017 г. исполнено не будет.

Владимиром Путиным

Как ранее сообщало, участники межрегионального форума ОНФ «Форум действий — Крым», который прошел в октябре 2016 года, во время встречи с президентом РФпредложили перераспределить часть средств, которые были выделены в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы», на строительство спортивных площадок в муниципалитетах Республики Крым и в Севастополе — в дополнение к уже обозначенным в программе семи крупным объектам спортивной инфраструктуры. Активисты говорили о том, что в Крыму, особенно в отдаленных населенных пунктах, спортивная инфраструктура находится в достаточно плачевном состоянии, поскольку этому вопросу долгое время не уделялось должного внимания.

В итоге Президент РФ принял решение не перераспределять деньги, а предусмотреть в федеральном бюджете дополнительную финансовую помощь для создания площадок для массового спорта.

Однако правительство РФ в своем докладе о ходе выполнения этого поручения ведет речь лишь о том, сколько денег было потрачено на те самые крупнобюджетные объекты, давно вписанные в федеральную программу ‑ и ни о чем больше.

Так, в документе указывается, что на мероприятия по реконструкции семи объектов спортивной инфраструктуры Крыма и Севастополя предусмотрены средства федерального бюджета в размере 4,5 млрд рублей. При этом в прошлом году 65 млн рублей на проведение проектно-изыскательных работ Республика Крым освоила в полном объеме, а Севастополь в связи с поздним заключением контрактов из 65 млн рублей на конец 2016 г. освоил только 28,35 млн рублей ‑ и далее кабмин расписывает действия по выправлению этой ситуации. Более того, на 2018−2019 гг. в рамках федеральной целевой программы выделено 300 млн, что ниже объемов финансирования, предусмотренных ранее, более чем в 2 раза. Получается, что большая часть средств перешла на 2020 год, но при этом график проведения работ на 2018−2019 не изменился. Таким образом, получается, что ФЦП не будет реализована в установленные сроки.

«Прочитав доклад, можно порадоваться за ход выполнения на полуострове федеральной программы, но причем тут поручение президента по обеспечению строительства малобюджетных, нацеленных на популяризацию и повышение доступности массового спорта уличных площадок? — заявляет руководитель группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в Крыму Светлана Самойленко, — Ведь те самые семь объектов — это комплексы, ориентированные на подготовку и организацию крупных спортивных мероприятий: стадион «Авангард» в Ялте, Дворец спорта в Евпатории, училище олимпийского резерва, детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе и центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым в Симферополе и т.д. А вот информация о выделении из бюджета дополнительных финансов на строительство спортплощадок для занятий массовым спортом в докладе отсутствует».

Министерство спорта Республики Крым совместно с представителями ОНФ заранее провели работу по определению видов спортивных площадок для установки во дворах, рассчитали их стоимость и составили схему распределения по муниципальным образованиям в соответствии с численностью населения.

«В результате расчетов мы пришли к выводу, что необходимы 638 спортивных площадок, общий объем финансирования на их обустройство составит 499,99 млн рублей. Эта информация была направлена в адрес правительства РФ для подтверждения сроков и определения источников финансирования еще в мае. Но до сих пор кабинет министров не дал ответа», — рассказала Светлана Самойленко.

При этом 1 июля были приняты поправки в федеральный бюджет, и, согласно информации, приведенной в докладе правительства, там не предусмотрено выделение дополнительных средств на строительство спортивных площадок на территории Республики Крым и г. Севастополя.

«Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что поручение об обеспечении строительства спортивных площадок в установленный срок — до 31 декабря 2017 г. исполнено не будет. В этой связи Народный фронт считает поручение неисполненным и предлагает не снимать его с контроля», — резюмировала Светлана Самойленко.

С марта 2014 года по указанию Президента РФ, данному по итогам «Форума действий», создан механизм учета мнения ОНФ при снятии с контроля поручений Владимира Путина. Контрольное управление президента направляет в Народный фронт доклады правительства для подготовки заключений, без которых решение в отношении тех или иных поручений не принимается.