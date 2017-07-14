Статус особо охраняемых Чувашия возвращает избранным территориям

Чебоксары, , 19:17 — REGNUM В Чувашии через полтора года после федерального скандала частично возвращают ряду территорий статус ООПТ (особо охраняемые природные территории). Минприроды региона разработало проект постановления о возврате особого статуса «Шемалаковскому ландшафту» и озеру Тени, а также предложив создать заказник «Пойма реки Сура». Соответствующий документ размещён на портале нормативных правовых актов Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно проекту постановления, предлагается создать государственные природные заказники регионального значения «Шемалаковский» в Яльчикском районе и «Пойма реки Сура» на территории Порецкого и Шумерлинского районов. Площади их составят соответственно 7 480 000 и 29 100 000 кв. метров. Кроме того, планируется объявить озеро Тени в Аликовском районе памятником природы регионального значения. Ожидается, что данные территории получат статус особо охраняемых природных территорий. При этом земельные участки «у пользователей, владельцев и собственников участков» изыматься не будут.

Отмечается, что данное решение принимается «для охраны уникальных природных объектов и ландшафтов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов от неблагоприятного антропогенного воздействия».

Отметим, что особо охраняемые природные территории «Шемалаковский» и «Озеро Тени» были и ранее, пока Минприроды Чувашии в марте 2016 года не ликвидировало их своим приказом. Ранее также сообщалось, что заказник «Пойма реки Сура» планируется создать путём объединения четырёх участков озёр и болот в Порецком и Шумерлинском районах — о каких именно территориях идёт речь, не уточнялось.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под угрозой ликвидации оказались почти 70% особо охраняемых природных территорий регионального значения. В марте 2016 года соответствующее скандальное решение приняло Минприроды Чувашии, утвердив своим приказом перечень ООПТ регионального и местного значения, в котором из 94 охраняемых территорий осталось только 29, остальные 65 упразднены. Официальные структуры называли это «обновлением сведений» и приведением перечня в соответствие с федеральным законодательством, заверяя, что ряд территорий впоследствии восстановят в статусе ООПТ.

Пройдя все инстанции, экологи и общественники обратились к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой «воздействовать на правительство Чувашии» и восстановить природоохранный статус у всех 65 территорий.

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