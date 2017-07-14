В Челябинске оштрафовали уклониста от службы в армии

Челябинск, , 19:17 — REGNUM Челябинский районный суд оштрафовал 23-летнего жителя города за уклонение от службы в рядах вооруженных сил РФ. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры.

Молодой человек, будучи военнообязанным и годным к строевой службе в армии, был признан виновным по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы до двух лет.

В судебной инстанции установлено, что челябинец уклоняется от службы с сентября 2016 года. Он игнорировал повестки, поступавшие в его адрес от военкомата, которые высылались с целью отправки в российскую армию. Подсудимый полностью признал вину. Виновному в уклонении назначили штраф в размере 40 тыс. рублей.

Напомним, освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ могут получить лица по состоянию здоровья, по причине направления на альтернативную государственную службу, наличия степени кандидата наук, в случае, когда призывник является сыном или братом военнослужащего, погибшего при исполнении службы по призыву, при отбывании наказания в местах лишения свободы, наличия непогашенной судимости или, если на него возбуждено уголовное дело.

Отсрочку от службы могут получить граждане, подлежащие призыву, по причине временной негодности гражданина к военной службе, по уходу за родственником, нуждающимся в постоянном уходе, при наличии у призывника двоих детей, а также отцам-одиночкам, при наличии ребенка-инвалида возрастом до трех лет, имеющие ребенка и беременную жену со сроком более 26 недель и др.

Отметим, в Челябинской области в 2014 году от службы в армии уклонились 124 человека, в 2015 году их было всего 28. В 2016 году в России было зафиксировано 90 тыс. уклонистов. В 2015 году избегавших службу в армии было на 20% больше, из них 730 человек были осуждены. Всего в 2016 году в вооруженные силы РФ направились служить 155 тыс. призывников.