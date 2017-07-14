Гидрометцентр: Лето в Центральной России наступило

Москва, , 19:17 — REGNUM Аномальные для Центральной России летние холода ушли, в регионе установился нормальный для этого времени года температурный режим. Об этом сегодня, 14 июля, заявил журналистам глава Гидрометцентра России Роман Вилфанд.

«О холодах, которые были, можно уже потихоньку забывать, установился нормальный летний режим», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что такая погода сможет продержаться, по предварительным данным, до конца следующей недели (23 июля).

По словам Вильфанда, воздух будет прогреваться до +24…+ 27 градусов. В отдельные дни будет некоторое понижение до +21…+22 градусов. Это типичная температура для июля в Центральной России, заверил Вильфанд. Он также напомнил, что точный прогноз можно дать лишь на ближайшие пять дней.

В неустойчивом погодном режиме с дождями, по мнению Вильфанда, есть свой плюс.

«Все вредные примеси, которые образуются от предприятий, все выбросы и выхлопные газы очень быстро улетучиваются — воздух чистый», — пояснил глава Гидрометцентра.

Вильфанд также отметил, что в ближайшие дни будут кратковременные грозы.

«Установилась нормальная, летняя погода — с дождями, грозами и теплом. Особенную значимость имеет то, что ночные температуры высокие. Мы прогнозируем, что в ночь на субботу минимальные температуры будут +17…+19 градусов, в ночь на воскресенье +16…+18 градусов», — радостно сказал Вильфанд.